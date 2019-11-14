Капчорва, , 15:17 — REGNUM Жители районов Капчорва и Буламбули, пострадавшие от добычи пуццоланы, главного ингредиента в производстве цемента, выразили благодарность членам Комитета по природным ресурсам Уганды, которые постановили, что цементным компаниям следует прекратить свою деятельность в этом районе из-за ухудшения состояния окружающей среды. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По данным журналистов издания, люди, проживающие в радиусе 500 метров от карьеров в обоих районах, долго жаловались, что добыча полезных ископаемых привела к загрязнению водных источников. Они также утверждали, что вибрация от машин и летящих с участков карьера камней разрушила их дома.

Депутаты во главе с Кеефой Киванукой, председателем Комитета по природным ресурсам, заявили, что компании должны прекратить свою деятельность до тех пор, пока не будет проведена надлежащая оценка ущерба, и пострадавшие не получат компенсацию.

«То, что здесь происходит, очень плачевно, и, как комитет, мы решили, что причастные к нанесению ущерба компании должны немедленно прекратить свою деятельность», — сказал он в районе карьера Чемангала, принадлежащем компании Tororo Cemet.

Также добычей пуццоланы в регионе занимаются Tororo Cement, Kampala Cement, Simba Cement и Hima Cement.

«Очевидно, что со стороны властей, которые должны регулировать деятельность по добыче полезных ископаемых, была допущена небрежность», — сказал Киванука, добавив, что представители компаний не позаботились о местных жителях.

Он отметил, что они планируют вызвать в комитет руководство цементных заводов, чтобы пересмотреть их лицензии на добычу пуццоланы.