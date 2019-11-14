Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве середина ноября нередко бывает тёплой, однако наступившая осень может побить рекорды по меньшей мере этого столетия по хорошей погоде. Об этом сообщают 14 ноября «Метеоновости».

В первой половине ноября средняя суточная температура на 4 градуса превышала многолетние значения, столь же тёплая погода ожидается во второй половине месяца. Благодаря антициклону в столичном регионе будет лишь небольшая облачность без осадков, южные ветра принесут тёплый воздух.

По ночам температура в Москве будет опускаться до 0…+2 градусов, в области будет −1…+4 градуса. Днем потеплеет до +4…+9 градусов.

В середине ноября в Москве было тепло в 23 случаях за последние 70 лет. С 2000 года период с 12 по 18 ноября был теплым девять раз, так, в 2017 году температура повышалась до +5…+6 градусов.

«Ноябрь 2019 года пополнит их число. А осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только», — отмечают синоптики.

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