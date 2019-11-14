Майкоп, , 14:11 — REGNUM Группа студентов лечебного факультета Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) отправится на бесплатную стажировку в Германию. Она будет проходить на базе университетской клиники Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе МГТУ.

Студенты-медики прошли конкурсный отбор, для участия в котором они представили портфолио: грамоты, дипломы, опубликованные научные статьи. Они также продемонстрировали необходимый уровень знания немецкого языка и хорошую успеваемость.

Стажировка будет проходить в отделении общей и висцеральной хирургии и в кардиологическом центре университетской клиники во Фрайбурге. Программа стажировки включает ознакомление с медицинским факультетом немецкого университета, насчитывающим свыше 500 лет, ознакомление со структурой университетской клиники, а также присутствие на операциях и проведение лечения пациентов.

В кардиологическом центре студенты из Адыгеи смогут познакомиться с новейшими методами лечения сердечно-сосудистых заболеваний и современным оборудованием мирового уровня.

Добавим, что зарубежная стажировка будущих медиков из Адыгеи проходит в рамках договора о сотрудничестве между МГТУ и Фрайбургским университетом.

Читайте также: Власти Адыгеи попытаются удержать медиков на работе в сельской местности