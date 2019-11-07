Майкоп, , 17:08 — REGNUM Власти Адыгеи разработают механизм социальной поддержки медиков, переехавших на работу в сельскую местность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам его рабочей встречи с медицинскими работниками.

В ходе совещания руководитель региона Мурат Кумпилов указал на кадровый дисбаланс в сфере здравоохранения между городом и селом. По его словам, медработники, особенно молодежь, неохотно идут работать в сельскую местность. По программе «Земский доктор» в Адыгее с 2012 года трудоустроено 350 врачей. Однако, как отметил глава, отработав в селе положенные пять лет, специалисты зачастую обратно возвращаются в город.

В связи с этим Кумпилов поручил минздраву республики до конца текущего года разработать меры соцподдержки медикам, чтобы закрепить их на селе. Прежде всего, по его словам, стоит проработать механизмы обеспечения специалистов жильем.

Кумпилов также подчеркнул, что кадровые вопросы, в том числе обучение студентов по целевым направлениям, должны находиться под постоянным контролем регионального минздрава. Профсоюз медиков, по его словам, со своей стороны должен вмешиваться в ситуации, когда молодым специалистам отказывают в приеме на работу.

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