Любин, , 14:18 — REGNUM 14 ноября в ходе акции Центрального бюро расследований полиции и Национальной прокуратуры был ликвидирован бордель в городе Любин. В ходе операции также были задержаны 6 человек. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

По информации правоохранительных органов, этот бордель функционировал на протяжении нескольких лет. Его деятельностью было предоставление сексуальных услуг, их оказывали лица женского пола, оказавшиеся в тяжелом материальном положении. Около трех четвертых своей прибыли они должны были отчислять в кассу борделя.

Правоохранительные органы сообщают, что задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет за осуществление преступной деятельности.