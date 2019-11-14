Венеция, Италия, , 13:20 — REGNUM Новое наводнение грозит Венеции в ближайшее время. Об этом 14 ноября сообщила газета La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

Венеция

По данным службы спасения, этот день и следующая ночь должны пройти спокойно, но затем уровень воды начнет повышаться.

«По прогнозу ожидается еще один приливный пик, который достигнет 125 см над уровнем моря», — предупреждает жителей Венеции газета.

Как передавало ИА REGNUM, сильнейшее за многие года наводнение началось в итальянском городе 12 ноября. Уровень воды поднялся на 187 см выше уровня моря и почти весь город оказался затоплен, два человека погибли. Вода спала до нормально уровня 80 см, но работы по устранению последствий еще не закончены.

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