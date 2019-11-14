Москва, , 12:33 — REGNUM Сайты, которые будут продавать онлайн наркосодержащие, спиртосодержащие или психотропные лекарства будут блокироваться Роскомнадзором — к такому решению пришла межфракционная группа Госдумы по лекарственному обеспечению. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Мы установили, что каждая организация, осуществляющая дистанционную торговлю (лекарствами) может иметь только один сайт — это облегчает контроль и облегчает понимание граждан, с кем они имеют дело», — заявил Исаев.

Кроме того, отметил Исаев, депутаты также продумали санкции за онлайн-торговлю препаратами, которые запрещается продавать дистанционно.

«Мы устанавливаем для Росздравнадзора и Роскомнадзора право блокировать те сайты, которые осуществляют торговлю, не имея на это лицензии, и которые осуществляют торговлю запрещенными препаратами. Однозначно к продаже дистанционно запрещены наркосодержащие, сильнодействующие психотропные, а также спиртосодержащие (свыше 25%) препараты. Они продаваться дистанционно не будут», — подчеркнул Исаев.

Соответствующие поправки межфракционная группа рекомендовала профильному комитету Госдумы поддержать в ходе рассмотрения законопроекта о лекарственном обеспечении ко второму чтению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Исаев заявил о решении межфракционной рабочей группы поддержать онлайн-продажу лекарств без рецепта с 1 июля 2020 года, а рецептурных препаратов — с 1 января 2022 года.