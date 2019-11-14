14 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Что будет делать власть, если доведённые до отчаяния люди начнут массово подкарауливать чиновников и бросаться им в ноги?

Евгений Цоц, , 13:25 — REGNUM Выяснилось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев умеет решать проблемы людей, нужен был всего-навсего к нему правильный подход просителя. Его нашла жительница Алтайского края. Упав на колени перед главой правительства, она открыла себе двери в самые высокие кабинеты. А её проблема — не работающая много лет котельная — видимо, скоро окажется недоразумением, с лёгкостью разрешённым.

Дмитрий Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По решению губернатора Алтайского края, для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов микрорайона Центральный №40/1, 40/2 и 60 Первомайскому району будет оказана финансовая помощь», — заявил 14 ноября министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Он пояснил, что работы по восстановлению котельной будут проведены до конца 2020 года.

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Почему же этот метод оказался столь эффективным? Ведь вряд ли Медведеву понравилась сцена с самоуничижением немолодой женщины, тем более сироты и инвалида. Он старается показывать себя современным политиком, придерживающимся равноправного общения с любым собеседником, и за пару минут до этого деликатно расспрашивал гулявшую с ребёнком на детской площадке местную жительницу.

Да вот беда — по-прежнему наша власть в глазах народа выглядит как некий феодал, в одиночку решающий, кого казнить, кого миловать. Формально коммунальные вопросы регулируются рынком, и если у потребителя есть нужда в горячей воде или уборке придомовой территории, то обслуживающий жилой объект предприниматель или домовое самоуправление заинтересованы предоставить услугу. Однако на практике это не так. Последнее мнение, которое спрашивают, — потребителя. А разрозненные управляющие компании могут банально не иметь ресурсов, чтобы восстановить работу газовой котельной. Решить застарелую коммунальную проблему в реальности может только власть. Но она от этих решений уклоняется до последнего, прикрываясь тем, что формально вопросы находятся вне её компетенции.

Некачественные и неполные коммунальные услуги, отсталое благоустройство городов, фактическое подорожание продуктов питания и снижение их качества, а также банальная бедность и нехватка рабочих мест остаются незамеченными ровно до тех пор, пока в Алтае женщина-инвалид не решается в окружении камер журналистов и перед высокой властью на отчаянный шаг, расставляющий всё на свои места. Шаг, показывающий реальность такой, какая она есть, опровергающий бессмысленное сладкоречие.

Бездомный спит на улице Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Бросившись в ноги Медведеву, женщина выбрала едва ли не единственный способ решить свою проблему. Способ, разрушающий иллюзию социального благополучия, тщательно выстроенную филологами, юристами и специалистами по пиар-технологиям. Всё ведь так и есть — всемогущие бояре и бесправный, выживающий на крохи народ? Разве моментальная реакция на инцидент не показала страх власти перед своим разоблачением?

Интересно, что будет делать власть, если доведённые до отчаяния люди начнут массово подкарауливать чиновников и бросаться им в ноги?