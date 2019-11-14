Монреаль, Канада, , 13:42 — REGNUM Разработчики многопользовательского хоррора Dead by Daylight показали тизер-трейлер 14 главы проекта. Ролик появился на YouTube-канале игры 13 ноября.

В тизере создатели игры показали дом в японском стиле и традиционную театральную маску Хання. Геймеры считают, что в Dead by Daylight скоро появится новый маньяк — отец Рин Ямаока.

Напомним, в Dead by Daylight команда выживших играет против маньяка, которым управляет один из игроков. Задача убийцы — поймать всех людей, а задача жертв — найти выход с локации и сбежать.

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