Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил учитывать мнение местных жителей при строительстве предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства обратил внимание на мнение жителей Жаксынского района, где планируется строительство предприятия.

«Жители выступают категорически против разработки месторождения. Акимату (администрации области — примечание ИА REGNUM) и правительству при принятии решений необходимо учитывать мнение населения», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане добыли 1,4 млн тонн марганца, что на 5% меньше, чем годом ранее. В августе 2019 года Казахстан экспортировал в Россию 19,3 тыс. тонн марганцевой руды, что 40% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Инвесторов в Казахстане привлекают только нефть и металлы