Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области подтвердили, что ростовская школа № 86 закрыта на карантин. Причиной отмены занятий стала вспышка внебольничной пневмонии среди учащихся. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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«Возможной причиной заболеваемости послужило нарушение требований санитарных правил по содержанию помещений при наличии источника инфекций. Учебный процесс в школе приостановлен, проведена тотальная заключительная дезинфекции специализированной организацией, усилен режим бактерицидного облучения помещений, проведен отбор пробы внешней среды», — указали в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о закрытии на карантин школы № 86 и отмене занятий в одном из классов школы № 87. Оба образовательных учреждения находятся в Советском районе Ростова-на-Дону. При этом источники утверждают, что карантин был объявлен из-за вспышки вирусной пневмонии.

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