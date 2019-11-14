Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве 19−22 ноября состоится V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019», сообщается на портале мэра столицы.

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Участники чемпионата (школьники и студенты с ограниченными возможностями здоровья) будут соревноваться по 62 специальностям. Кроме того, люди с инвалидностью станут не только участниками, а «Абилимпикс-2019», но и волонтерами.

В 2019 году в московском этапе примут участие рекордное количество конкурсантов — 2007 человек (в 2015 году было всего 100).

Как сообщало ИА REGNUM, в чемпионате «Абилимпикс-2018». приняли участие 1441 человек из 83 субъектов РФ.

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