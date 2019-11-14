Москва, 14 ноября 2019, 09:26 — REGNUM В Москве 19−22 ноября состоится V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019», сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: На чемпионат «Абилимпикс-2018» съедутся представители 83 субъектов РФ
Участники чемпионата (школьники и студенты с ограниченными возможностями здоровья) будут соревноваться по 62 специальностям. Кроме того, люди с инвалидностью станут не только участниками, а «Абилимпикс-2019», но и волонтерами.
В 2019 году в московском этапе примут участие рекордное количество конкурсантов — 2007 человек (в 2015 году было всего 100).
Как сообщало ИА REGNUM, в чемпионате «Абилимпикс-2018». приняли участие 1441 человек из 83 субъектов РФ.
Ранее в сюжете: Соревнования «Абилимпикс» среди инвалидов пройдут по 73 профессиям