Амстердам, , 08:35 — REGNUM Голландская газета Telegraaf пишет, что мусульманский проповедник Абу Гафс (Abou Hafs), который подозревается в сборе средств в пользу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начал в Сети сбор средств в пользу самого себя.

Абу Гафс, которого на самом деле зовут Фоауд Эл Боуш (Foaud El Bouch), один из шести голландских и бельгийских подозреваемых, задержанных на прошлой неделе в ходе расследования источников финансирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прокуратура подозревает их в том, что в 2013 и 2014 гг. они передали денежные средства представителям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции и Сирии. Средства были собраны с помощью фонда, целью которого якобы была «помощь жертвам военных конфликтов».

Абу Гафс уже много лет считается одним из видных представителей радикального исламизма в Голландии. В своих лекциях он любит говорить о тяжёлой, по его мнению, судьбе мусульман на Западе. Другой постоянной темой его лекций является неприемлемость западной демократии. По мнению Абу Гафса, одно только участие в выборах в Голландии уже является отпаданием от веры.

В 2013 г. Абу Гафс приобрёл некоторую известность как автор песни о джихаде, в которой прославлялось мученичество во имя войны с неверными. Тогда же он основал фонд под названием World Wide Relief, который собирал средства якобы на благотворительность в Сирии.

В 2016 г. власти г. Хильверсум (Hilversum), где проживает Абу Гафс, обратили внимание на него как на человека, который, по их мнению, мог бы оказать положительное воздействие на хулиганствующую марокканскую молодёжь.

Прокуратура предполагает, что подозреваемые 130.000 евро привезли наличными в Сирию. Остальные средства пошли на финансирование поездок. Кроме того, один из подозреваемых, возможно, часть средств перевёл в другой фонд. Поэтому он подозревается и в присвоении денег. Расследование по этому делу было начато весной 2018 г. на основании информации, предоставленной Национальной службой разведки и безопасности.