Амстердам, , 08:25 — REGNUM 12% голландских потребителей наркотиков употребляет наркотики, чтобы лучше справляться с работой. Речь, в частности идёт о занятых на тяжёлой или утомительной работе. Бóльшая часть потребителей, именно 73%, употребляет их в рекреационных целях. Остальные 11% употребляют наркотики в лечебных целях. Таковы результаты исследования, проведённого новостным сайтом NU. nl среди 1000 респондентов.

14% респондентов указали, что в настоящий момент употребляют те или иные наркотики. Кроме того, 15% голландцев употребляли наркотики в прошлом, однако в дальнейшем перестали это делать.

При этом пользователи, которые прибегали к наркотикам как стимулирующее средство, не считают себя наркозависимыми. Зависимыми себя признали только 4% потребителей.

По мнению специалистов, в качестве «стимулирующих» наркотиков используются в первую очередь такие средства, как риталин, но и амфетамин. Эти наркотики относительно дешёвые. Специалисты предупреждают, что при употреблении наркотиков для увеличении работоспособности риск возникновения наркозависимости гораздо больше, чем при рекреационном употреблении.

В новостях в Голландии регулярно сообщается о преступности, связанной с наркоторговлей. Правительство страны в минувшие недели выделило около 200 миллионов евро на борьбу с этой преступностью. Полиция, в свою очередь, настаивает на том, что ей требуются тысячи дополнительных сотрудников, чтобы справиться с наркопреступностью. 83% голландцев считает, что наркопреступность является большой проблемой для страны. Такую оценку чаще всего разделяют лица от 65 лет и старше: среди них таковых 94%.

Каждый пятый житель Голландии испытывает те или иные неудобства от того, что поблизости торгуют наркотиками или употребляют их. В трёх больших городах страны (Амстердам, Роттердам и Гаага), а также в южных провинциях (Зеландия, Северный Брабант и Лимбург) число таковых составляет даже около четверти местного населения. Именно в этих частях Голландии чаще всего поддерживают предложения по легализации «жёстких» наркотиков, вроде экстази. Респонденты полагают, что такая мера поможет в борьбе с наркопреступностью.