Пекин, , 06:53 — REGNUM Двое заболевших лёгочной чумой проходят надлежащее лечение в Пекине, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Один пациент находится в стабильном состоянии, в то время как еще один — в критическом без ухудшения, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения. В комиссии подтвердили, что оба пациента прибыли из Внутренней Монголии на севере Китая, где им было диагностировано это заболевание.

Оба пациента были направлены в Пекин из автономного района Внутренняя Монголия и сейчас находятся в медицинском институте района Чаоян, где получают лечение.

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