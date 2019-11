Лондон, , 21:23 — REGNUM Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1194547758734233600

О том, что геймеры смогут взглянуть на игровую составляющую четвёртой части популярной стратегии в реальном времени Гринберг сообщил ещё в августе 2019 года. Журнал PC Gamer отметил, что, возможно, поклонники серии также узнают точную дату релиза игры или хотя бы получат информацию о сроках.

Самая первая игра в серии Age of Empires вышла в 1997 году. Эта стратегия охватывает исторический период от каменного до железного века, её дополнение — период Римской империи. События Age of Empires II: The Age of Kings происходят в средневековье, а Age of Empires III — в раннем периоде Нового времени.

