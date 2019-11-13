Барселона, Испания, , 21:13 — REGNUM Популярный испанский бренд Mango запускает акцию «Your Choices Make Us» (Ваш выбор делает нас), которая предоставит возможность клиентам компании принимать решения относительно коллекции весна-лето 2020. Об этом сообщает Buro 24/7.

В течение нескольких недель подписчики официального аккаунта бренда в Instagram будут иметь возможность выбрать конкретные модели для поставки в различные магазины и влиять на иные решения, касающиеся новой коллекции.

Mango ранее также прислушивалась к мнению своей огромной инстаграм-аудитории, насчитывающей почти 11 миллионов человек. Подписчики могли выбирать конкретные аксессуары для каждого образа во время сезона весна-лето 2018.