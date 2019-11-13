Вашингтон, , 20:56 — REGNUM В январе 2020 года геймеры смогут сыграть в ремастеры (современные версии популярных старых игр с улучшенной графикой) двух известных видеоигр — Commandos 2 и Praetorians. Об этом 13 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что первоначально игры выйдут 24 января 2019 года на ПК, но впоследствии релизы их состоятся и на других платформах.

Также объявлено, что закрытое бета-тестирование ремастеров начнётся 13 декабря 2019 года. Обе игры получат обновлённую графику и HD-разрешение. Кроме того, ремастер Praetorians позволит играть в многопользовательском режиме.

Commandos 2: Men of Courage — это тактическая игра в реальном времени с элементами стелс-экшена, в ней игрок управляет бойцами в группе диверсантов, события происходят во время Второй мировой войны. Praetorians представляет собой стратегию в реальном времени, в которой геймеры управляют отрядами солдат.

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