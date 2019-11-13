Москва, , 19:52 — REGNUM Идея повышения штрафов за хулиганство требует взвешенного обсуждения, заявила 13 ноября российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «Москве 24».

Москалькова "Здесь очень важно посмотреть, чтобы за правонарушения такого же порядка или более существенные общественно-опасные деяния не было наказания меньше, чем за мелкое хулиганство».

По словам омбудсмена, увеличить штраф в десять раз можно лишь после того, как будет проведено «взвешенное обсуждение», поскольку такие изменения нужно соотносить с другими статьями КоАП. Идею повышения штрафа за выгул собак особо опасных пород Москалькова одобрила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство инициировало повышение штрафа за мелкое до трёх-пяти тысяч рублей. В настоящее время штрафы составляют 500−1000 рублей.

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