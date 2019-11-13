Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM Согласование генплана развития Екатеринбурга до 2035 года может затянуться. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил агентству член Союза архитекторов России Александр Антонов, процедура утверждения подобных документов не регламентирована, поэтому обсуждение проекта может затянуться на месяцы и даже годы.

«К сожалению, это у нас традиционно, и это плохо», — считает Антонов.

В частности, напомнил архитектор, в Казани новый генплан не могут согласовать с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Екатеринбурга продлила общественные обсуждения проекта генплана. Итоги процедуры обсудят в конце 2019 года.

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