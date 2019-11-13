Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В зимнем сезоне 2019−2020 гг. авиаперевозчик Smartavia планирует открыть рейсы по четырем новым направлениям из аэропорта «Пулково», Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться в Баку, Ижевск, Ростов-на-Дону и в Уфу, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Планируется, что самолеты по маршруту Санкт-Петербург — Баку будут летать два раза в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Ижевск и Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону — три раза в неделю, а в Уфу и вовсе четыре раза в неделю. Отметим, что авиакомпания дополнительно увеличила число рейсов в Самару.

Добавим, что авиаперевозчик активно наращивает присутствие в «Пулково» в последние несколько лет. Так, в период с января по октябрь 2019 года услугами Smartavia в аэропорту «Пулково» воспользовались более 670 тысяч пассажиров, что на 25,6% больше, чем в тот же период в прошлом году.