Симферополь, , 16:18 — REGNUM Порядка 50 тысяч жителей Украины переехали в Крым с момента его воссоединения с Россией, передаёт 13 ноября «Говорит Москва».

По словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, из Крыма на Украину за эти пять лет переехали семь тысяч человек.

Отмечается, что за это время в Крым переехали в общей сложности 170 тыс. человек. Из региона в другие области РФ переехали 80 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября билетов на поезда в Крым продано более 17 тысяч.

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