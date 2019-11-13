Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В борьбе с наркоманией необходим комплекс мер. Тестирование школьников на наркотики поможет составить картину происходящего. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указала кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова.

По её мнению, если в исследовании примут участие все школьники, то это будет сродни прохождению рядового осмотра, то есть менее обидным процессом, чем испытания для отдельных индивидов.

«Здесь важно провести проверку, чтобы выявить, что происходит в школах, насколько опасения беспочвенны или имеют место быть. Наряду с этим необходима специальная работа с родителями и учителями, если выявился факт употребления запрещённых препаратов. При этом надо избежать провокаций на употребление. Нужен комплекс мер, тогда можно будет сказать, что «мы держим руку на пульсе», — отметила эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязани начали тестировать школьников на наркотики. Для этого требуется письменное согласие родителей на проведение анализа. В Ростовской области такие исследования проводятся с 2011 года.

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