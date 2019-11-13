Москва, , 14:49 — REGNUM Ситуация с алюминиевыми дисками для автомобилей, которые предлагают российским автомобилистам, по сравнению с 2018 годом значительно улучшилась. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведённой Роскачеством.

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Так, проверке подвергались автомобильные диски 29 торговых марок, из которых шесть произведены в России, 14 — в Китае, четыре — в Италии, два — в Казахстане.

«По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения», — прокомментировал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Он добавил, что все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены ещё до введения в 2019 году заградительной пошлины.

«Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, подобное исследование алюминиевых автомобильных дисков сотрудники Роскачества проводили в конце 2017-го — начале 2018 года по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Тогда в отрасли была выявлена системная проблема. Так, порядка 26% (шесть из 23 торговых марок) испытанных товаров были признаны небезопасными. Большинство проблемных товаров оказались китайского производства.