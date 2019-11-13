Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области тестирование на наркотики проводится с 2011 года. За это время в исследовании приняли участие более 115 тыс. детей — школьники старше 14 лет, передаёт ИА REGNUM.

Согласно сведениям, размещённым на официальном сайте донского правительства, по данным на апрель 2019 года почти 100 тыс. жителей Донского региона периодически употребляют наркотики, в том числе 17 — 20 тыс. человек принимают запрещённые вещества систематически.

По информации регионального министерства здравоохранения, актуальной на начало 2019 года, под наблюдением наркологической службы Дона находилось 337 детей и подростков, склонных к потреблению психоактивных веществ, из них были 23 больны наркоманией. Для сравнения: в 2017 году в Ростовской области под наблюдением наркологической службы было 360 детей и подростков.