Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Тестировать школьников на наркотики необходимо, так как беду лучше предотвратить. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила член родительского комитета одной из школ Ростова-на-Дону, мать двоих детей Ирина М.

«Ростовская область — большая, есть районы неблагоприятные, густонаселённые, где живут в том числе трудные подростки. Прежде всего, тест должны пройти именно они, так как они потенциально опасны для сверстников. В благополучных семьях тоже бывают случаи, когда родители могут не заметить изменений в поведении ребёнка из-за занятости», — отметила собеседница ИА REGNUM.

«Существует даже мнение, что родители узнают о беде последними. В этом случае трагедию нужно предотвратить. Подростки наиболее уязвимы перед наркотической зависимостью, они подвержены атаке соцсетей. Родителям нужно дать школам согласие на исследование. Если ребёнок не употребляет запрещённых веществ, то бояться ему нечего», — считает горожанка.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязани начали тестировать школьников на наркотики. Для этого требуется письменное согласие родителей на проведение анализа. Если ученику исполнилось 15 лет, то он может самостоятельно принять решение об участии в исследовании.

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