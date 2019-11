Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM В цифровом сервисе Steam состоялся релиз приквела к популярной инди-игре The Binding of Isaac. Об этом 12 ноября сообщалось на официальной странице The Legend of Bum-Bo в магазине.

The Legend of Bum-Bo — это тактическая игра «с элементами паззла». События проекта разворачиваются в той же вселенной, что и The Binding of Isaac.

Напомним, The Binding of Isaac («Жертвоприношение Исаака») — это популярной ролевой экшен от американского разработчика Эдмунда МакМиллена. Сюжет проекта основан на одноимённой библейской истории.

