Нуакшот, , 13:10 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует осуждение и вынесение обвинительного приговора судом Мавритании за изнасилование. Об этом передает VOA Africa.

Суд в Мавритании приговорил 30-летнего мужчину к пятилетнему тюремному заключению за изнасилование 15-летней девочки в городе Каэди на юге страны.

По информации радиостанции, в Мавритании нет закона, предотвращающего насилие по гендерному признаку. В прошлом почти все случаи сексуального насилия оставались безнаказанными.

Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл сообщил VOA, что это «первый обнадеживающий шаг».

«Если за этим может последовать принятие надлежащего законодательства, а затем это законодательство начнет применяться надлежащим образом, то, возможно, женщин будут поощрять, чтобы они чаще говорили об этом (о насилии), поскольку это и есть ожидаемый результат», — сказал Колвилл, отметив, что «то, как реагировать на изнасилование — всегда очень личное и болезненное решение для каждой отдельной женщины или девушки».

По словам журналистов, закон Мавритании предусматривает уголовную ответственность за сексуальные отношения вне брака. Правозащитники говорят, что этот закон удерживает женщин, которые были изнасилованы, от сообщения о преступлении из-за страха быть обвиненными и заключенными в тюрьму за прелюбодеяние. Женщины, ставшие жертвами сексуального насилия и забеременевшие, подвергаются стигматизации и часто попадают в тюрьму за нарушение закона страны, запрещающего сексуальные связи вне брака, передают репортеры.

Законопроект, квалифицирующий насилие по признаку пола как преступление, был дважды представлен в Меджелис Мавритании, парламент страны, и отклонен. Сотрудники отделения ООН по правам человека в стране призывают парламент возобновить обсуждение законопроекта и принять его как можно скорее.