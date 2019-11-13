Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Федеральный суд США объявил неззаконной практику, при которой пограничные службы исследуют содержимое гаджетов граждан без особых причин. Об этом 12 ноября сообщил портал Engadget.

Суд в итоге пришёл к выводу, что существующая практика нарушает Четвёртую поправку к Конституции США. Судья Дениз Каспер отметила, что в этом случае необходимо найти баланс между охраной частной жизни граждан и интересами властей.

Она также назвала неубедительным заявление правительства о том, что подобные действия наносят людям «минимальный» вред, поскольку службы часто повторно изучают содержимое гаджетов одних и тех же граждан.

После вынесения этого решения сотрудники пограничных служб смогут осуществлять подобные действия лишь при наличии серьёзного повода или в случае получения ордера.

Соответствующий коллективный иск был подан ещё в 2017 году, в роли истцов выступили 11 человек (лишь один из них не является гражданином США), которые столкнулись с подобной практикой пограничников.

Они жаловались на то, что сотруднки службы получали доступ к конфиденционой информации, например, к переписке клиента с его адвокатом, данным, содержащим коммерческую тайну, а также к содержимому рабочего телефона сотрудника одной из лабораторий NASA.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США проведут расследование по поводу сервиса Google Nightingale