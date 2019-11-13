Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Власти США проведут расследование по поводу реализации проекта Nightingale компании Google, в рамках которого она собирала медицинские данные граждан. Об этом 13 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Надзорные органы проверят, соответствовует ли деятельность компании закону о мобильности и подотчётности медицинского страхования (HIPAA), которую она осущесвляет в рамках партнёрства организацией Ascension, которая является второй по величине системой здравоохранения в США. В рамках расследования сотрудники органов разберутся в том, как происходил «массовый сбор медицинских карт» граждан США.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США разгорелся скандал вокруг сотрудничества Google и Ascension. IT-гиганта обвинили в том, что он тайно собирает медицинские данные миллионов пользователей, не ставя об этом в известность врачей и пациентов.

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