Горно-Алтайск, , 11:59 — REGNUM На Алтае дорожные службы начали устранять последствия прошедшего накануне обильного снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления «Горно-Алтайавтодор», на региональные трассы выведено 45 единиц техники для расчистки снега.

На опасных участках — горных перевалах, поворотах, подъёмах и спусках дороги посыпаются песком, а при необходимости реагентами. Только на Чуйском тракте израсходовано 214 тонн пескосоляной смеси.

«При осложнении ситуации на уборку снега может быть направлено до 114 единиц специализированной техники», — добавили в управлении.

Водителям рекомендовано в этот период проявлять максимальную осторожность и внимание, поскольку возможны гололёдные явления. При выезде на дальние расстояния, специалисты призвали водителей обратить особое внимание на техническое состояние машины.

Как сообщало ИА REGNUM, после предыдущего снегопада 19−20 октября работы по расчистке снега вызвали множество нареканий со стороны местных жителей. Глава республики Олег Хорохордин позже призвал дорожников не допустить повторения подобной ситуации.

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