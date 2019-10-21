Горно-Алтайск, , 14:20 — REGNUM В Республике Алтай продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего на выходных снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, из-за налипания мокрого снега на провода, в Горно-Алтайске и некоторых районах произошло массовое отключение электроэнергии.

Только в столице республики под отключение попали 33 улицы, более 1,5 тысячи жилых домов, включая многоквартирные, с населением около 12 тысяч человек.

«Некоторое время без электроэнергии оставались три школы и три детских сада, девять объектов жизнеобеспечения. Среднее время отключения составило 3,5 часа», — добавили в пресс-службе.

В большинстве случаев электроснабжение удалось восстановить уже в воскресенье, однако на утро 21 октября остаются дома без света.

По словам главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, в условиях снегопада плохо себя проявили дорожники, на которых поступают многочисленные жалобы от жителей.

«Есть еще вопросы по очистке от снега тротуаров и остановок. В ночь выходила техника, расчищали дороги по автобусным маршрутам, чтобы транспорт пошел утром вовремя. Дорожники нас подвели, ситуацию поправим, и до конца дня город будет очищен», — добавила она.

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