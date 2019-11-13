Папеэте, , 10:49 — REGNUM Жандармерией Франции проведено задержание канадского миллионера Ги Лалиберте, который является основателем известного Cirque du Soleil, за выращивание им марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи (архипелаг Туамоту, Французская Полинезия). Об этом 13 ноября сообщает агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Папэте (столица Французской Полинезии).

Также сообщается, что основателя цирка du Soleil задержали вечером 12 ноября в аэропорту Папэте и что его дело будет рассмотрено в суде 13 ноября.

Кроме этого, уточняется, что следствием выясняется, являлась ли данная марихуана выращиваемой для личного употребления Лилиберте или это была целая сеть по поставкам наркотиков. Полиции стало известно о выращиваемой марихуане после задержания с порцией наркотика одного из мужчин, находящегося в окружении канадского миллионера.

После задержания основателя цирка du Soleil представители его компании Lune Rouge («Красная Луна») официально заявили, что марихуана выращивалась миллионером только для «медицинских целей» и предполагалась «исключительно для личного потребления».

Отметим, ранее Ги Лалиберте уже инвестировал в культивирование марихуаны для медицинских целей в Канаде.