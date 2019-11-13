Альметьевск, Татария, , 07:15 — REGNUM Более 1 тыс. га территории, прилегающей к реке Степной Зай в Альметьевском районе Татарии, планируют превратить в зону отдыха круглогодичного использования. Начать работы хотят в мае 2020 года, а в декабре должен пройти международный конкурс на разработку проекта планировки территории. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Альметьевска Тимур Нагуманов.

Он отметил, что большая часть площади — это нетронутые территории.

«В последние 20−30 лет эта зоны развивалась локальными решениями — построили ипподром, лыжную базу, провели очистку водохранилища. Однако, мы понимаем, что важно максимально сохранить природный ландшафт и идентичность этой зоны, и одновременно с этим сделать её интересной для круглогодичного использования самых разных групп жителей города», — заявил Нагуманов.

Глава муниципалитета настаивает на комплексном подходе, для чего объявляется конкурс на разработку концепции развития территории.

«Готовые проекты мы рассчитываем получить в конце мая 2020 года ‑ и приступить к реализации», — резюмировал он.

В январе 2020 года планируется заседание жюри, в рамках которого будут выбраны три финалиста.

Комментируя проект, жители региона выдвинули и собственные инициативы в рамках него. Например, создать инфраструктуру для автоспорта и соревнований, что, по мнению жителей, может привлечь туристов, в том числе иностранных гостей.

Напомнили Нагуманову и то, что идея не нова:

«Вроде уже создали проект?! Было даже видео-презентация от Хайруллина (бывший глава района, покинул пост летом 2019 года — примечание ИА REGNUM). Все показывали, как будет выглядеть зона отдыха на водохранилище, но так и не начали ещё ничего после его ухода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минприроды России в своём отчёте в 2019 году упоминало грязные реки, и в Поволжье в их число попала и река Степной Зай.