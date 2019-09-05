Казань, , 08:45 — REGNUM В многолетнем плане Саратовского и Куйбышевского водохранилищ преобладают «загрязнённые» воды. Об этом в своём докладе по итогам 2018 года сообщает Министерство природных ресурсов и экологии России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что сразу в трёх створах Куйбышевского водохранилища за рассматриваемый период воду оценивали как «грязную» — в черте Козловки (в районе Зеленодольска), выше и ниже Казани. В черте Саратова участок Саратовского водохранилища был хуже, чем за последние десять лет, и характеризовался как «грязный».

В Куйбышевском водохранилище среди характерных загрязнений — органические вещества (по ХПК), соединения меди, марганца. Отдельно в Татарии «по-прежнему регистрируются повышенные, по сравнению с остальной акваторией водоёма, концентрации соединений меди (до 8−13 ПДК), марганца (до 2−10 ПДК) и алюминия (до 2−5 ПДК)».

Экологи также отметили увеличение числа загрязнений саратовского водохранилища нефтепродуктами — загрязнение воды «в концентрациях до уровня 1−2 ПДК нефтепродуктами возросло от 0−2 до 38%».

А ниже Самары на участке фиксировалось загрязнение воды «органическими веществами (по ХПК) до 1−2 ПДК и соединениями марганца до 3−6 ПДК по всей акватории водохранилища; фенолами — до 4 ПДК, нефтепродуктами — до 2 ПДК и соединениями меди — до 3 ПДК». Также в районе столицы Самарской области фиксировались случаи загрязнения воды аммонийным азотом до 2 ПДК и нитритным азотом — до 1−3 ПДК.

Водотоки Куйбышевского водохранилища за 2009 — 2018 годы варьировались «от «загрязненных» до «грязных»». А вода реки Вятка, которая является наиболее крупным притоком водохранилища, характеризовалась как «загрязненная», а в отдельные годы и в отдельных реках — как «грязная». Например, в реках Хлыновка, Адамка и Шошма.

В Татарии низкое качество воды, то есть грязная, были в реках Степной Зай, Зай, Казанка, а в Ульяновской области — Большой Черемшан. Для рек, протекающих по этим регионам, «характерны повышенная минерализация воды и высокое содержание сульфатных ионов до критического уровня», что обусловлено природными факторами. Существенное влияние в Татарии на загрязнение рек оказали также сточные воды предприятий ЖКХ.