13 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:41 — REGNUM Новая «точка протеста» появилась на карте Татарии несколько месяцев назад, когда «Татнефть» подтвердила свои планы по созданию в Альметьевском районе промышленных мощностей по производству малеинового ангидрида (МАН). Такое соседство не устроило местных жителей. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

О заводе

О том, что «Татнефть» планирует создать первый в стране завод по выпуску малеинового ангидрида, стало известно год назад, но окончательное решение было принято в июле 2019 года. Завод должен начать выпуск продукции в 2023 году. Под площадку выбраны пустующие площади Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе, возле посёлка городского типа Нижняя Мактама. Посёлок находится всего в 3 км от Альметьевска.

Предполагается, что предприятие в год будет выпускать 50 тыс. тонн малеинового ангидрида. Свои планы инициатор проекта обосновал необходимостью импортозамещения продукции нефтегазохимии отечественного производства и наращиванием глубины переработки «углеводородного сырья в высоко маржинальные продукты».

Малеиновый ангидрид

Установки производства малеинового ангидрида будут состоять из блока компримирования воздуха, двух реакторных блоков, блока выделения и очистки малеинового ангидрида, блока выработки пара, комплектной трансформаторной подстанции, блока выработки электроэнергии, блока брикетирования, хранения и отгрузки малеинового ангидрида в жидком и брикетированном виде, контроллерной, совмещённой с операторной для установки, установок производных малеинового ангидрида и объектов общезаводского хозяйства.

Под мощности определён участок в 7 га, объём инвестиций предполагается на уровне 6 млрд рублей. Также запланировано создание до 116 новых рабочих мест. Вещество, которое будут получать «путём окисления воздухом газа (нормально бутана)», используется при выпуске полимеров, в пищевой, текстильной, фармацевтической и косметологической промышленности. На сегодня весь малеиновый ангидрид закупается за рубежом, так как в России такого предприятия нет.

Завод «Татнефти», вызвавший недовольство жителей, оценят на экологичность

Мнение жителей

Жителей Нижней Мактамы и Альметьевска такое соседство не устраивает. Ещё в июле 2019 года они обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, главе Татарии Рустаму Минниханову и главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову с просьбой остановить строительство завода. Под петицией собрали более 5,5 тыс. подписей.

Автор петиции Елена П. отметила, что малеиновый ангидрид относится к опасным веществам.

«Фактически новое химическое производство будет размещено в черте города, в непосредственной близости от посёлка Нижняя Мактама, где выделяются участки для многодетных семей. При выбросе в атмосферу ангидрид оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание его паров может вызвать аллергические реакции», — выражала свои опасения автор.

Химический комбинат

Под обращением жители активно делились и своими тревогами:

«Хочу жить в чистом Альметьевске», «Не хочу, чтобы в родном городе повысился и без того высокий уровень заболеваемости раком», «Надо строительство этого химзавода перенести в район Сосновки и Старого завода Альметьевского района», «Как врач, я не хочу увеличения количества людей с атопией, онкологией и легочными заболеваниями», «Я за привлечение инвестиций, за строительство, но на самом деле завод в черте города — это наглость», «Те, кто работают на таком производстве, сами принимают решение находиться на подобном объекте. А тут решение приняли за всех жителей города!», «И так живём под куполом смога, а здесь ещё такой бонус. Я за то, чтобы больше сажали деревья!»

Опасения за экологию родного города у жителей возникли не случайно — похвастаться чистым воздухом Альметьевск не может. По данным из муниципальной программы по охране окружающей среды, рассчитанной на 2017−2020 годы, санитарно-экологическая обстановка в районе «продолжает оставаться относительно неблагополучной и требует совместных усилий по её оздоровлению». В документе отмечается, что среди прочего «экологические проблемы на территории Альметьевского муниципального района связаны прежде всего с высокой степенью загрязнённости атмосферного воздуха».

»Основными загрязнителями атмосферы стационарными источниками являются предприятия нефтепереработки, газоперерабатывающей отрасли, промышленности, теплоэнергетики», — отмечается в документе.

Ещё одна тревога жителей, касающаяся онкологии, актуальна в целом для Татарии. В республике каждый 35-й житель — с онкологией. В Альметьевске в связи с высокими показателями заболеваемости уже решено разместить радиологический центр.

У каждого 35-го жителя Татарии — онкология

Протестующие жители города и посёлка Нижняя Мактама уже дважды митинговали, пытаясь достучаться до местных властей. А что же власти? Тимур Нагуманов, который возглавляет район менее полугода, придя в него с поста бизнес-омбудсмена РТ, свою позицию по экологии (избегая, правда, прямо упоминать проект) высказал на личной странице в соцсетях:

«Вопрос качества жизни и сохранения окружающей среды — один из самых важных для нас! Безусловно, мы все выступаем за экономическое развитие, но оно не должно негативно сказываться на безопасности и экологической обстановке. В условиях глобальных мировых проблем нам важно поддерживать чистоту на своём уровне — не мусорить возле дома и в общественных местах, разделять отходы, сдавать ненужные вещи на переработку, создавать чистые и безопасные производства. Моя задача, как гражданина и главы района, поддерживать любые экологические инициативы, исходящие как от жителей, так и от бизнеса».

Химическая катастрофа. Учения

А что говорят в «Татнефти» на опасения горожан? Во-первых, в компании пообещали установить современные LED-панели, на которых в прямом эфире будет транслироваться вся информация об экологической обстановке в городе, в том числе атмосферном воздухе (в пределах санитарно-защитной зоны Миннибаевского ГПЗ стоят автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферы). Во-вторых, заверяют о безопасности установки.

Ольга Гудкова — директор проектов ООО «Оргнефтехимпроект», выполнявшего оценку воздействия проекта «Татнефти» на окружающую среду, заявила, что «установка не создаст условий, при которых будет превышена предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ для населённых пунктов».

"Расчёты, выполненные с помощью специализированных программных средств, показали, что установка производства МАН не может оказать значительного воздействия на окружающую среду. Ни Мактама, ни Альметьевск не почувствуют влияния установки», — заявила она на общественных слушаниях, что прошли 8 ноября 2019 года.

Главный инженер «Татнефти» Наиль Ибрагимов на слушаниях заявил, что сотрудники компании живут в этом же городе и сами заинтересованы в экологичности.

Основное здание ПАО «Татнефть» Differ

Верят ли обещаниям горожане? Судя по заявлениям в группах протестующих, — нет:

«Организуем референдум!», «Главное слово будет за независимой федеральной и международной экологической экспертизой. Главное, чтобы она была независимой!», «Я не верю этим обещаниям. На выборах тоже много обещаний!», «Мы живём в яме. Когда съезжаешь с гор, над городом стоит смог. А если будут выбросы, это всё будет над городом!», «Любой контроль можно обмануть!», «Не верим ни одному вашему слову! Переносите строительство в район Сосновки, и мы успокоимся!», «Если МАН сейчас пропустят, то остальные химзаводы, как грибы начнут расти».

В ноябре истёк срок, отведённый на оценку воздействия нового проекта на окружающую среду. Общественные слушания признали состоявшимися. Следующий шаг — прохождение государственных экпертиз проекта, выдача разрешения на строительство и непосредственно работа на месте.