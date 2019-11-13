Анастасия Степанова, 13 ноября 2019, 06:41 — REGNUM Новая «точка протеста» появилась на карте Татарии несколько месяцев назад, когда «Татнефть» подтвердила свои планы по созданию в Альметьевском районе промышленных мощностей по производству малеинового ангидрида (МАН). Такое соседство не устроило местных жителей. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.
О заводе
О том, что «Татнефть» планирует создать первый в стране завод по выпуску малеинового ангидрида, стало известно год назад, но окончательное решение было принято в июле 2019 года. Завод должен начать выпуск продукции в 2023 году. Под площадку выбраны пустующие площади Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе, возле посёлка городского типа Нижняя Мактама. Посёлок находится всего в 3 км от Альметьевска.
Предполагается, что предприятие в год будет выпускать 50 тыс. тонн малеинового ангидрида. Свои планы инициатор проекта обосновал необходимостью импортозамещения продукции нефтегазохимии отечественного производства и наращиванием глубины переработки «углеводородного сырья в высоко маржинальные продукты».
Установки производства малеинового ангидрида будут состоять из блока компримирования воздуха, двух реакторных блоков, блока выделения и очистки малеинового ангидрида, блока выработки пара, комплектной трансформаторной подстанции, блока выработки электроэнергии, блока брикетирования, хранения и отгрузки малеинового ангидрида в жидком и брикетированном виде, контроллерной, совмещённой с операторной для установки, установок производных малеинового ангидрида и объектов общезаводского хозяйства.
Под мощности определён участок в 7 га, объём инвестиций предполагается на уровне 6 млрд рублей. Также запланировано создание до 116 новых рабочих мест. Вещество, которое будут получать «путём окисления воздухом газа (нормально бутана)», используется при выпуске полимеров, в пищевой, текстильной, фармацевтической и косметологической промышленности. На сегодня весь малеиновый ангидрид закупается за рубежом, так как в России такого предприятия нет.
Завод «Татнефти», вызвавший недовольство жителей, оценят на экологичность
Мнение жителей
Жителей Нижней Мактамы и Альметьевска такое соседство не устраивает. Ещё в июле 2019 года они обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, главе Татарии Рустаму Минниханову и главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову с просьбой остановить строительство завода. Под петицией собрали более 5,5 тыс. подписей.
Автор петиции Елена П. отметила, что малеиновый ангидрид относится к опасным веществам.
«Фактически новое химическое производство будет размещено в черте города, в непосредственной близости от посёлка Нижняя Мактама, где выделяются участки для многодетных семей. При выбросе в атмосферу ангидрид оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание его паров может вызвать аллергические реакции», — выражала свои опасения автор.
Под обращением жители активно делились и своими тревогами:
Опасения за экологию родного города у жителей возникли не случайно — похвастаться чистым воздухом Альметьевск не может. По данным из муниципальной программы по охране окружающей среды, рассчитанной на 2017−2020 годы, санитарно-экологическая обстановка в районе «продолжает оставаться относительно неблагополучной и требует совместных усилий по её оздоровлению». В документе отмечается, что среди прочего «экологические проблемы на территории Альметьевского муниципального района связаны прежде всего с высокой степенью загрязнённости атмосферного воздуха».
»Основными загрязнителями атмосферы стационарными источниками являются предприятия нефтепереработки, газоперерабатывающей отрасли, промышленности, теплоэнергетики», — отмечается в документе.
Ещё одна тревога жителей, касающаяся онкологии, актуальна в целом для Татарии. В республике каждый 35-й житель — с онкологией. В Альметьевске в связи с высокими показателями заболеваемости уже решено разместить радиологический центр.
У каждого 35-го жителя Татарии — онкология
Протестующие жители города и посёлка Нижняя Мактама уже дважды митинговали, пытаясь достучаться до местных властей. А что же власти? Тимур Нагуманов, который возглавляет район менее полугода, придя в него с поста бизнес-омбудсмена РТ, свою позицию по экологии (избегая, правда, прямо упоминать проект) высказал на личной странице в соцсетях:
А что говорят в «Татнефти» на опасения горожан? Во-первых, в компании пообещали установить современные LED-панели, на которых в прямом эфире будет транслироваться вся информация об экологической обстановке в городе, в том числе атмосферном воздухе (в пределах санитарно-защитной зоны Миннибаевского ГПЗ стоят автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферы). Во-вторых, заверяют о безопасности установки.
Ольга Гудкова — директор проектов ООО «Оргнефтехимпроект», выполнявшего оценку воздействия проекта «Татнефти» на окружающую среду, заявила, что «установка не создаст условий, при которых будет превышена предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ для населённых пунктов».
Главный инженер «Татнефти» Наиль Ибрагимов на слушаниях заявил, что сотрудники компании живут в этом же городе и сами заинтересованы в экологичности.
Верят ли обещаниям горожане? Судя по заявлениям в группах протестующих, — нет:
В ноябре истёк срок, отведённый на оценку воздействия нового проекта на окружающую среду. Общественные слушания признали состоявшимися. Следующий шаг — прохождение государственных экпертиз проекта, выдача разрешения на строительство и непосредственно работа на месте.