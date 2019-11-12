Казань, , 10:21 — REGNUM В Татарии за последние 11 лет существенно выросли темпы заболеваемости онкологией. За этот период прирост был на 39%, а за 2018 год впервые онкология была диагностирована уже свыше 16 тыс. человек. Об этом на заседании профильного комитета Госсовета РТ заявил глава управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков, передаёт ИА REGNUM.

Жаворонков, помимо должности главы управления, является замминистра здравоохранения республики и главным онкологом, потому хорошо знаком с проблемой. По его словам, ежегодно «отмечается увеличение первично выявленных случаев злокачественного образования». Онкология стала «бичом» для Татарии: каждый 35-й житель региона стоит на учёте, хотя ещё четыре года назад в списках был лишь каждый 42-й. В регистре республики 115 тыс. человек имеют диагноз «рак».

Главный онколог отметил, что «лидируют» в этом антирейтинге заболевания кожи, на которых приходится 13,3%, новообразования в толстом кишечнике — 13,2% и злокачественные заболевания молочной железы — 11,3%.

Напомним, для лечения пациентов в регионе строят онкодиспансер, под который выбран участок в Набережных Челнах, а в Альметьевске появится радиологический центр. Также в районах откроют девять центров амбулаторной онкопомощи. Последние разместят в восьми районах.

Выявить заболевания помогает диспансеризация, позволившая в 2018 году у почти 80% пациентов из общего числа обнаружить заболевание на ранней стадии. В свете этого Владимир Жаворонков предложил создать специальную программу именно для оснащения ресурсами медучреждений первичного звена, что как раз и занимаются диспансеризацией.