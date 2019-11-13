Новосибирск, , 05:14 — REGNUM Власти Новосибирска отчитались об уборке снега с городских дорог. По данным мэрии, работа ведётся в круглосуточном режиме, выведена дополнительная снегоуборочная техника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На проезжую часть с начала снегопадов высыпано 547 тонн реагента «Бионорд» и 3,5 тыс. тонн отсева дробления горных пород, — заявили в мэрии муниципалитета. — На дороги города выведена дополнительная снегоуборочная техника, общее количество техники за сегодняшние сутки составит около 400 единиц. Всего за время снегопадов дорожно-эксплуатационные учреждения и подрядные организации вывезли более 620 кубометров снега».

В то же время новосибирцы отмечают, что если дороги и очищают, то только в центре города.

«Сейчас добирался с левого берега на правый на работу. Не увидел ни одной снегоуборочной техники по дороге. И то, что якобы городские дороги чистили, — тоже не заметно», — рассказал житель Новосибирска Василий Лукин.

По данным же муниципальных властей, сегодня в первую смену снег убирали на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, 1-ом Мочищенском шоссе, проспекте Дзержинского, ул. Большевистской, ул. Станиславского, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Приморской, ул. Объединения и других улицах города.

При этом накануне, 12 ноября, Новосибирск стоял в пробках, которые к вечеру достигали показателя в 11 баллов. Сегодня утром, 13 ноября, город вновь встал — пробки уже 8−9 баллов.