Киев, , 01:22 — REGNUM Министерство обороны Украины начало подготовку к отмене срочной службы в армии. Об этом 12 ноября заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в эфире радиостанции «Армия FM».

По словам министра, дорожная карта по отмене призыва будет подготовлена в 2020 году.

«Она будет параллельной — развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы», — сказал Загороднюк.

Ранее глава министерства отмечал, что новая модель украинской армии будет представлять собой профессиональные вооруженные силы, соответствующие стандартам НАТО.

Читайте также: Зеленский призвал энергичнее внедрять стандарты НАТО в армии Украины

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Украины поделился мечтами об отмене призыва в армию