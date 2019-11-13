Киев, 13 ноября 2019, 01:22 — REGNUM Министерство обороны Украины начало подготовку к отмене срочной службы в армии. Об этом 12 ноября заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в эфире радиостанции «Армия FM».
По словам министра, дорожная карта по отмене призыва будет подготовлена в 2020 году.
«Она будет параллельной — развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы», — сказал Загороднюк.
Ранее глава министерства отмечал, что новая модель украинской армии будет представлять собой профессиональные вооруженные силы, соответствующие стандартам НАТО.
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