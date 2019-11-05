Киев, , 21:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обязал главу военного ведомства Андрея Загороднюка до конца года привести систему управления обороной страны в соответствие со стандартами НАТО, сообщает 5 ноября пресс-служба украинского президента.

Армия Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации пресс-службы, Зеленский встретился с руководством Верховной рады и правительства Украины, поставив им ряд ряд задач в сфере обороны.

«В частности, министр обороны до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана военная полиция», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины в декабре 2014 года официально отказалась от внеблокового статуса страны, а в июне 2016 года внесла в конституцию страны положение, определяющее вступление в НАТО целью внешней политики Киева.

Встречных предложений от НАТО до сих пор не поступало.

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