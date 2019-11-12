Москва, , 23:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. Документ опубликован сегодня, 12 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

За самовольную добычу этих полудрагоценных камней лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное нарушение, теперь устанавливается штраф в размере до 1 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы.

В том случае, если стоимость незаконно добытого янтаря превышает 1 млн рублей, штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Кроме того, уголовная ответственность устанавливается за сделки с «заведомо самовольно добытым» янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за их незаконное хранение и перевозку. Если же это преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.