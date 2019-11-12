Мадрид, , 23:59 — REGNUM Туристам весом более 80 килограмм запретят кататься на ослах в популярном испанском курорте Михас на территории региона Коста-дель-Сото. Об этом 12 ноября сообщает Daily Mail.

Михас является очень популярным местом среди туристов, в том числе потому, что здесь в роли «живого такси» выступают ослы. Животные являются важной достопримечательностью этого места, поэтому местные власти приняли решение об ужесточении допуска туристов для катания на ослах.

После ряда соглашений, достигнутых властями с владельцами ослов и организациями по защите животных, было решено с 1 января 2020 года запретить туристам весом более 80 килограмм передвигаться верхом на ослах. Решение было принято для сокращения смертности среди ослов, которым тяжело везти на спине груз весом 90 кг и более.

Кроме того, владельцев ослов обяжут раз в год водить животных на осмотр к ветеринару, обеспечивать ослу полноценный отдых и, если потребуется, лечение. Также были ужесточены требования к чистоте на стоянках ослов и в конюшнях.

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