Москва, , 22:44 — REGNUM Подсолнечное масло «Селяночка» и «Каролина» оказались не соответствующими высшему сорту по показателю окислительной порчи — перекисному числу, сообщили в пресс-службе Росконтроля.

Уточняется, что, поскольку у этих двух видов масла превышено перекисное число, они не могут считаться маслами высшего сорта, их можно отнести только к продуктам первого сорта.

Замечание о том, что в продукте присутствует лёгкий привкус подсолнечника, были у масел «Затея» и «Россиянка», то есть они не являются рафинированными дезодорированными, хотя высшему сорту они соответствуют.

Остальные продукты — растительные масла «Слобода», «Благо» и «Mr.Ricco» — удачно прошли тестирование. Они рекомендованы Роскачеством к покупке.

Токсичных веществ ни в одном из масел не выявлено.

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