Новосибирск, , 22:33 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о планах развития ОАО «Российские железные дороги». Совещание состоялось в литерном поезде Новосибирск — Барнаул сегодня, 12 ноября.

Главной темой совещания стала инвестиционная программа РЖД на 2020−2022 годы, а также финансовый план на этот период.

По словам Медведева, объем инвестиционной программы РЖД на три года составит 2,5 трлн рублей. Глава правительства уверен, что этих средств хватит, чтобы снять инфраструктурные ограничения, тормозящие экономику. В 2020 году из этой суммы будет инвестировано 820 млрд рублей.

Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка.

На развитие инфраструктуры в 2020—2022 годах планируется направить свыше 1 трлн рублей, а на проект обновления существующей инфраструктуры — почти 900 млрд.

На закупку подвижного состава в 2020—2022 годах предусмотрено 488 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1800 локомотивов.

В развитие пассажирского комплекса в 2020—2022 годах предусмотрено 500 млрд рублей.