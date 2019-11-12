Москва, , 20:37 — REGNUM В Москве в 2020 году состоится 14 городских фестивалей из цикла «Московские сезоны». Об этом 12 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

План мероприятий обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

Указано, что сезон откроют фестивали «Московская Масленница», «Крымская весна» и «пасхальный дар». С началом тёплых дней пройдут «Московская весна a capella» и «Рыбная неделя». Также летом москвичи увидят исторические реконструкции на фестивале «Времена и эпохи» и мастерство пиротехников на фестивале фейерверков «Ростех».

Завершат сезон «Цветочный джем», «Круг света», «Золотая осень» и «Путешествие в Рождество».