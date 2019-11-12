Челябинск, , 20:13 — REGNUM О запахе гари и смоге заявили жители Челябинска, сообщает 12 ноября 74.ru.

«Третий день стоит ужасный смог в городе, дышать невозможно, гарь невыносимая, окна не проветрить! Это просто геноцид», — заявил житель Челябинска Евгений.

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Напомним, в Челябинске с 20:00 (время местное) 11 ноября был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Однако, согласно информации ЕДДС, он закончился в 19:00 (время местное) 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как было объявлено о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС (позже место проведения саммита поменялось), региональные власти взялись за борьбу за чистый воздух.

Тем не менее жители южноуральской столицы продолжают испытывать проблемы с загрязнённостью атмосферы.

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