Челябинск, , 15:57 — REGNUM

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер показал себя хорошим лоббистом, добившись сохранения в Челябинске мероприятий, которые сопутствуют саммитам ШОС и БРИКС. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты.

Как только стало известно о том, что статусные мероприятия с участием глав государство переносят в Петербург, в соцсетях и telegram--каналах начала поступать реакция. Политолог Александр Мельников отметил, что решение оставить Челябинску мероприятия, сопутствующие саммитам — это «однозначно большая лоббистская победа Текслера». По его словам, за первые месяцы работы в качестве врио губернатора он понял ситуацию с подготовкой Челябинска к саммитам. Она была очень сложной.

«Нынешнее решение, с одной стороны, ответственное и уважительное: мы не помогли позволить себе до упора «надувать щеки», провести саммиты в полном объеме, а потом подставить страну и президента посредственным уровнем организации. С другой стороны, это удачный компромисс в достижении которого и проявились лоббистские возможности Текслера», — считает Мельников.

Он отметил, что Челябинск всё же останется одной из двух столиц саммитов, при этом примет интересные международные мероприятия. Кроме того, те миллиарды рублей, которые были выделены городу из федерального бюджета на подготовку к саммитам, в городе же и останутся.

Политолог Александр Белоусов на своей странице в Facebook назвал произошедшее не иначе как фиаско. По его словам, эта новость плохая и для Челябинска, и для всего Уральского региона.

«Плохой сигнал для всех в Челябинске. Фактически на идее саммита ШОС и БРИКС держалась вся повестка развития последние несколько лет. У Челябинска забрали палочку выручалочку. И как теперь жить после этого?» — задаётся эксперт вопросом.

Что касается всего Урала, то Александр Белоусов отметил, что потеря саммитов для Челябинска — это плохая новость и для Екатеринбурга, и для всего Уральского региона, потому что развиваться можно только в конкуренции. И если из конкуренции выпадает один регион, то проседает весь Урал и Екатеринбург в том числе.

«Екатеринбургу нужен сильный, развивающийся сосед, с которым можно конкурировать. Перераспределение потоков в пользу Питера — проигрыш для Урала», — считает политолог.

Мнения простых жителей Челябинска тоже различаются. Одни радуются тому, что в город не поедут главы государств, а значит не будет связанных с этим ограничений. Другие же негодуют по поводу того, что Челябинск задвинули на задворки, оставив ему второстепенные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска. Летом 2020 года их примет Петербург. Новость о переносе Текслеру сообщил президент Владимир Путин 19 июля во время рабочей встречи. Впрочем, о том, что решение принято, слухи ходили ещё месяц назад.

По некоторым данным, главной причиной для переноса стала неготовность города к таким статусным мероприятиям. Якобы их решили провести не в Челябинске для того, чтобы не позориться перед высокими гостями.

Таким образом, Челябинск не станет пятым городом России, в котором бы прошли саммиты ШОС и БРИКС. Напомним, ранее такие крупные мероприятия успешно провели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.

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