Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Более 4,5 тысяч пользователей социальной сети Twitter выступило за пожизненное наказание петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

В социальной сети уверенно растет количество публикаций с хештегом #соколовупожизненное. Несмотря на то, что расследование преступления находится в начальной стадии, пользователи сети опасаются, что мужчине могут вынести мягкий приговор.

Их опасения основаны на публикациях СМИ о том, что Соколову могут вменить «убийство в состоянии аффекта» или «убийство при превышении пределов самообороны». Наказание за эти преступления может быть существенно ниже того, что полагается по статье об умышленном убийстве, которое и вменено Соколову органами следствия.

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«Очень страшно наблюдать как общество на полном серьезе обсуждает можно ли оправдать убийцу и расчленителя. А если он профессор… А если она с ним жила. а если он извинился. А если…», — написал один из пользователей.

«Он убил — он сел. Все. не важно кто ты, Илон Маск Европы или мерзкий старик в костюме Наполеона. Если ты убийца, то ничто тебя не оправдывает, никакие заслуги и никакие связи не дают тебе права мучить и убивать других», — написал другой пользователь.

«Никакие заслуги и достижения, даже если бы они были архиважны всему миру, не могут являться оправданием убийства. Убийство — это не «проступок», это преступление. И оно должно быть наказано», — отмечают в Сети.

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Напомним, 63-летний историк и реконструктор Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой поддерживал личные отношения. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку.

Поймать мужчину удалось по случайности, он упал вместе с портфелем, где лежали кисти рук погибшей, в реку, но был спасён. 10 ноября 2019 года Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте Олега Соколова на два месяца.

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