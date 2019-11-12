Аддис-Абеба, , 19:16 — REGNUM Министерство обороны Эфиопии сообщило, что Южная Корея построила в Эфиопии центр социального обеспечения для ветеранов Корейской войны из Африки. По сообщению министерства, двухэтажное здание площадью 712,8 квадратных метра было построено в эфиопской столице Аддис-Абебе при финансовой поддержке Lotte Group. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Напомним, что Эфиопия была единственной африканской страной, которая отправила наземные войска для участия в межкорейском конфликте 1950−53 годов. Министерство сообщило, что из 3500 солдат 122 были убиты и 536 ранены во время трехлетнего конфликта, и около 150 ветеранов еще живы.

Центр социального обеспечения в Эфиопии является третьим в своем роде, который был построен в рамках проекта Южной Кореи, чтобы выразить благодарность за приверженность и жертву иностранных солдат. Первый такой объект был создан в Бангкоке в 2014 году, а второй в Боготе, Колумбия, в 2017 году.

«Я ценю, что Южная Корея помнит наших ветеранов. Я надеюсь, что этот случай послужит возможностью для дальнейшего расширения культурного обмена между двумя странами», — цитирует министерство слова Такеле Умы, заместителя мэра Аддис-Абебы.