Москва, 12 ноября 2019, 18:15 — REGNUM Хирургическую операцию по удалению из бицепсов ранее введённых веществ перенёс Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», сообщает StarHit.
Уточняется, что операция по удалению синтола была проведена в Москве. Сейчас эпатажный бодибилдер проходит постоперационную реабилитацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Терешин заявил, что в его искусственно «накачанных» бицепсах началось воспаление и он планирует оперироваться.
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